Ricky Martin y Mauricio Martínez coquetean en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky Martin y Mauricio Martínez acapararon la mirada de sus seguidores luego de intercambiar mensajes candentes a través de Instagram.

Mauricio fue quien reveló la breve, pero picante conversación, que sostuvo con el cantante boricua, quien fue el que inició el contacto con el actor mexicano.

Luego de que el intérprete de “Livin' la vida loca” lo saludara con el mensaje: “Oye, saluda que no dormimos juntos”, el histrión aprovechó el momento para hacer alusión al hecho de que no han tenido intimidad contestando: “Porque no quieres...”.

Cabe señalar que el actor conocido por su participación en proyectos como “Señora Acero” y “Porque el amor manda” dio a conocer su conversación con Ricky agregando el mensaje: “alguien tenía que decirlo”.

Hasta este momento Ricky Martin no ha dado respuesta a Mauricio; sin embargo, diversos famosos como Angélica Vale, Ximena Herrera, Mónica Huarte y Gaby Platas, entre otros, han aplaudido la valentía de su colega al hacer público su interés por el cantante.