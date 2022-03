Ricky Martin revela que su hija Lucía es la jefa y dueña de la casa

El cantante Ricky Martin revelo su faceta como padre de cuatro hijos, dos niños menores de 5 años y dos adolescentes, hablando de la manera en que los dos primeros le cambiaron la vida con su llegada.

Durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando, el intérprete contó que los jóvenes Valentino y Matteo se encuentran en la etapa donde ya lo aconsejan sobre su vida profesional.

Ya tienen, bueno, por lo menos los mellizos ya tienen 13 años, en agosto cumplen 14, y ya te miran como que ‘papá eso no’, ‘papá eso sí me gustó’, yo aprendo, de la misma manera que voy al estudio, también les pregunto a mis hijos”, contó el boricua a la periodista Pati Chapoy.

Y ante la pregunta de la titular del programa de espectáculos con respecto a que tenía dos familias, esto por la edad de sus cuatro hijos, Ricky bromeó y dijo: “No digas que tengo dos familias por favor, ¡me vas a meter en un problema! ...”.

No obstante, inmediatamente después contó que su hija de 3 años lo tiene cautivado al punto de ser la que decide algunas dinámicas de su hogar.

“Sí, he vuelto a empezar prácticamente, uno dice, bueno, una vez que dejas los pañales, es como volver a empezar, es difícil, pero es que yo quería la nena de papá, y llegó Lucía y también llego Renn, que es el niño más divino y dulce que existe, lindo, lindo, y Lucía que es la única nena de la casa, es la jefa, me dice ‘no, no, no, papá, siéntate aquí, tú aquí (al lado mío)’, ella dirige, es líder, es líder y yo me babeo”, dijo Ricky con una sonrisa.

En abril de 2016, Ricky hizo público su noviazgo con el artista sirio Jwan Yosef. Dos años más tarde se casaron en secreto, y a finales de ese mismo 2018 la pareja anunció el nacimiento de la pequeña Lucía y, casi un año más tarde, el de Renn, el menor de sus bebés.