Ricky Martin estrena nueva versión de su éxito "Fuego de noche, nieve de día" junto a Christian Nodal

El artista global y actual nominado al Latin GRAMMY® 2023, Ricky Martin acaba de estrenar una nueva versión de su clásico “Fuego de Noche, Nieve de Día” junto a uno de los artistas más importante de la música mexicana: Christian Nodal.

La nueva versión de la popular balada producida por el maestro Julio Reyes Copello, nos recuerda que cuando se unen grandes talentos para interpretar un mensaje con sentimiento acompañado de una impecable instrumentación, solo nos queda escuchar y navegar por las sensaciones que la canción despierta.

Sobre cómo surgió la idea de regrabar uno de los temas favoritos de su público, Ricky compartió: “Desde que empecé con los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción no solamente tiene una historia maravillosa, sino que conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos y con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mí carrera y que sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia.

Al mismo tiempo quise unir fuerzas, generaciones, culturas y crear una explosión porque creo que esta canción se presta para eso. Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono. Yo creo que el público se va a dar cuenta que él trajo consigo a todos sus ancestros a esta producción, lo entregó todo y cuando la escuché por primera vez, se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta y me sentí muy a gusto trabajando con él; gracias, hermano”.