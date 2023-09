Ricky Martin es blanco de críticas tras aparecer portando armas en un videoclip

Ciudad de México.- Las redes sociales están revolucionadas después de que se difundiera una parte del videoclip "Quiero ser baladista", en el que Ricky Martin colaboró con Residente.

En el video, el cantante puertorriqueño fue visto portando una sobaquera con dos pistolas, lo que ha generado críticas y controversia.

Te puede interesar: Ricky Martin y Jwan Yosef logran acuerdo de divorcio

Algunos de los seguidores más fieles de Ricky Martin aplauden cada uno de sus proyectos, pero esta vez se ha convertido en blanco de ataques.

Todo comenzó cuando la usuaria @raffocristina comentó en un video de Instagram publicado por la cuenta @rickymartinwebteam, preguntando: "¿Estás con un arma?". Esta pregunta desató la polémica, y el internauta @guissao_deeily añadió: "No. Entiendo. Armas".

Foto: Instagram

Te puede interesar: Ricky Martin y Christian Nodal comparten misteriosa noticia

Aunque algunos fanáticos explicaron que se trata de una actuación para el videoclip, @raffocristina respondió: "Imaginé, más me pareció que era innecesario. Él para mí es el mejor cantante y realmente no me gustó verlo con un arma".

Además, la seguidora @susanbowron expresó su descontento: "Soy una gran fan, pero me perdiste usando un arma".

Te puede interesar: Jwan Yosef habla sobre su ruptura con Ricky Martin

Hasta el momento, Ricky Martin ha optado por no responder a estos comentarios críticos. Sin embargo, es importante recordar que en el pasado, después del trágico tiroteo en el club gay Pulse de Orlando, donde fallecieron 50 personas y 53 resultaron heridas, el músico se pronunció contra el fácil acceso a las armas en los Estados Unidos y señaló a las autoridades por la situación.

En ese momento, Ricky afirmó: "El fácil acceso a las armas en los Estados Unidos promueve crímenes de odio e intolerancia. Es momento de que el Congreso actúe".