Ricky Martin: Mi vida personal ha mejorado al ser honesto con mis necesidades

ESTADOS UNIDOS.- Durante los últimos meses, varios famosos han hablado sobre su vida personal y cómo han afrontado su nueva realidad, lejos de los escenarios y distanciados de su público. Tal es el caso del intérprete Ricky Martin, quien dio una entrevista a Document Journal en la que platicó sobre cómo le ha afectado el confinamiento.

"El nivel de ansiedad fue enorme cuando escuché por primera vez: 'Vamos a cancelar la gira y sabe Dios si alguna vez volverás a la carretera'. Esto es lo único que he hecho desde que tenía 11 años", declaró el cantante puertorriqueño haciendo referencia a que todo su mundo gira en torno a los escenarios.

Martin, de 48 años, contó que en ese momento decidió encerrarse en el estudio porque "era la única forma en la que podía liberar todo lo que estaba sintiendo". "Hablé con algunos compañeros. Todos estábamos igual: ansiosos, agobiados, tristes", reconoció el intérprete. "Pensar desde una nueva perspectiva y crear cosas diferentes dentro de la música, esa ha sido mi medicina".

Ricky Martin durante su entrevista platicó sobre lo difícil que ha sido estar fuera de los escenarios.

Durante su plática para la revista neoyorkina, Ricky hizo un balance de su carrera, recordando cómo fueron sus inicios y cómo ha cambiado su perspectiva desde entonces: "Hace 20 años era tan ignorante... No tenía idea del poder que tenía en mis manos (...) En los 80 solo seguía órdenes. Yo era parte de un concepto y me decían qué ponerme e incluso qué decir y qué cantar".

Martin mencionó que hace años "tenía dos gerentes que decían 'No puedes decir eso. Será el final de tu carrera'. Mi compañía discográfica me decía '¿Estás seguro de que vas a decir eso? Ten cuidado'. Al final, creo que la gente respeta cuando tienes un punto de vista y lo defiendes”.

El intérprete puertorriqueño se ha refugiado en su hogar y se ha enfocado en su música.

“Mi vida personal, que es lo más importante, ha mejorado mucho al ser capaz de ser honesto con mis necesidades, con mis derechos... Cuando mi prioridad era complacer a todos los que me rodeaban, me volvía loco. Cuando te cuidas a ti mismo no es ser egoísta, es autoestima", explicó.

El artista puertorriqueño cree firmemente que debe luchar y defender sus ideales. "No sé si es por mi signo del zodiaco, soy Capricornio, pero me gustan los desafíos. Ahora, tiene mucho que ver con mis hijos. Les digo: 'Sé libre. Sé quien eres. Ponte lo que quieras'. Mi hijo el otro día dijo 'Papá, quiero ponerme el pelo rosa', y yo le dije '¡Consigue el tinte y lo hacemos!'. Eso es libertad. Para que, llegado el momento, pueda decir: 'Mi papá me permitió serlo'.

Ricky Martin ha sabido reinventarse y adaptarse a la "nueva normalidad" que estamos viviendo. Así lo demostró hace unos días cuando publicó una foto en la que aparecía haciendo una videollamada con su entrenador vocal José Miguel Velásquez, premiado compositor y productor musical venezolano. "Afinando las tuberías en el último minuto y con prisa. Un piano, Zoom y estamos bien. Gracias maestro", escribió el intérprete de Livin' la Vida Loca. "Ser grande no significa dejar de estudiar... realmente la grandeza se mantiene con disciplina... Gracias @ricky_martin, por tanto años confiándome el cuidado de tu voz", respondió Velázquez.