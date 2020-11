Ricardo Montaner y su familia tienen Covid

TIJUANA, B.C.- El COVID llegó a casa de Ricardo Montaner, quien lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

“Nos vino a visitar Mr. COVID, pero yo creo en el Dios de la salud...”, escribió el cantante venezolano quien se encuentra aislado en su casa de Miami junto a parte de su familia que también se contagió de coronavirus.

“Parte de la familia ha sido tocada por el COVID, Carlitos perdió la batalla, pero el resto, todos han salido con éxito, ahora estamos orando por #Ruper nuestro aliado desde hace 30 años... oramos por él y sabemos que Dios tiene el control”, explicó el cantante.

Fue en marzo pasado que Montaner dio a conocer que su primo, Carlos Rodríguez que murió en España.

Y esta mañana, el intérprete de “La cima del cielo”, publicó una foto para avisar que se siente bien.

“Amaneció otro día que no es poco. La salud de la familia muy bien gracias a Dios. Los miembros de la manada saliendo adelante. #Ruper estable y todos orando por él y aprendiendo que lo de este virus no es un juego. Gracias por los mensajes de amor. Dios está en control...”., puntualizó el ex coach de La Voz México.

Montaner tiene programado una presentación para el 28 de noviembre, titulado “Las canciones que amo”, pero se desconoce si ya estaba grabado o se reagendara.

Cabe mencionar que en la casa de los Montaner, conviven sus hijos Mau, Ricky y Evaluna así como las parejas de ellos Sara Escobar, Camilo Correa y Stefi Roitman.