Ricardo Montaner se casa por sexta vez con su esposa

MÉXICO.- El famoso cantante venezolano Ricardo Montaner celebró por sexta vez su matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda, quien es el amor de su vida desde hace ya 30 años.

Montaner difundió ampliamente la noticia a través de su cuenta en Instagram, en donde posteó las fotos correspondientes, en medio de las vacaciones que se tomó entre el 20 y 27 de agosto en la paradisiaca isla de Santorini, en Grecia.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera … ¿porque será?… Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en él para siempre” compartió con sus seguidores en la misma red social el exitoso artista.

La ceremonia simbólica sería preparada y ejecutada por sus hijos Mau, Ricky y Eva, según anticipó por el mismo medio.

Al mismo tiempo su hijo Ricky se expresó diciendo: “Nuestro post se lo dedicamos a nuestros padres. Hoy cumplen 30 años de casados y de inspirarnos a todos. Celebro a la pareja que me da ganas de enamorarme y de pasar la vida así. Los amamos. (Ricky) … Mau está felizmente casado…soy yo el del problemita Jejejejeje”.

Todos sus hijos se dedican a la música. Se destaca a Eva Luna, quien deslumbra por su belleza y talento. Fue con el tema “La gloria de Dios” con el que cautivó a la audiencia, con su singular talento musical, al debutar interpretándolo junto a su padre, Ricardo.

Ricardo Montaner presentará en Lima, Perú, el 31 de agosto su próximo concierto en el Plaza Arena del Jockey.

Con información de bles.com