Ricardo Montaner recuerda a Hermosillo con cariño 

Hermosillo, Sonora.- Ricardo Montaner anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. La canción "Yo no fumo", la cual realizó en colaboración con el cantante Carlos Rivera, es el primer avance de dicho proyecto musical. En una reciente entrevista, el reconocido cantautor compartió algunos detalles sobre este nuevo trabajo, destacando que es un regreso a sus orígenes: las baladas.

Es importante recordar que en el pasado, el artista lanzó dos álbumes con conceptos muy diferentes a su estilo. El primero, titulado "Fe", fue un proyecto completamente espiritual que incluía una canción llamada "Amén", en la que colaboró con todos sus hijos. Posteriormente, lanzó un álbum de tangos como un sentido homenaje al Río de la Plata, Argentina, Uruguay y todos aquellos países que comparten una profunda pasión por esta danza.

En cuanto a su nuevo proyecto musical, Montaner declaró que contará con diez u once baladas inéditas, las cuales girarán en torno al despecho. "Es un disco para gente que la ha pasado mal en el amor", anunció vía zoom con Teleshow desde su casa en Miami.

También reconoció que las canciones aún no se encuentran terminadas. Hasta el momento, tiene avanzada la creación de aproximadamente seis o siete temas. Entre ellas, destaca una que se desarrollará al ritmo envolvente de la bachata.

El artista habla sobre la ansiedad y sus métodos para cuidar su apariencia física

Tras el éxito rotundo de "Yo no fumo", canción que menciona el tema de fumar como una forma de calmar la ansiedad en ciertos casos, surgió la curiosidad sobre cómo el artista manejaba personalmente esta emoción.

"Hay dos tipos de ansiedades. Hay una ansiedad que se disfruta, ¿no? Que es la que tiene que ver con los nuevos proyectos; por ejemplo, ahorita tengo una ansiedad que estoy viviendo y te la voy a compartir, que tiene que ver con eso que sucede cuando tu canción ya pasa del top ten y está acercándose a los primeros lugares. Eso es un tipo de ansiedad muy buena porque te llena de adrenalina y, al mismo tiempo, te llena de expectativas porque quieres saber hasta dónde va a llegar. Me está pasando con 'Yo no fumo' ahora mismo, que está en el puesto tres en las listas generales de todo México, un país de ciento y pico de millones de habitantes", declaró el cantante. "El otro tipo es la que no es tan buena. Es la que te quita un poco el sueño. Es esta ansiedad que para nada hace bien, que tiene que ver con la incertidumbre del día a día que vive todo ser humano", continuó, admitiendo que para mitigar dicho malestar, él recurre a la oración.

Finalmente, Ricardo Montaner fue consultado acerca de su envidiable apariencia y excelente condición física, lo cual despertó la curiosidad sobre cuáles eran sus secretos para mantenerse en tan buen estado.

“Te voy a dar una respuesta que no sé si te va a parecer bien pero esta es mi respuesta. La fe te rejuvenece. Y siento de verdad que eso funciona. Cuando tú dejas espacio en tu día a día y espacio en tu vida para dedicarlo a la fe y a crecer un poco internamente eso se tiene que notar.” Respondió Montaner, para luego agradecer por los cumplidos.

Ricardo Montaner recuerda a Hermosillo con cariño

El otro día que canté en Hermosillo. Canté en lo que llaman Palenque en México, que son lugares hermosísimos en donde tú estás pegadito al público. No hay prácticamente separación entre el público y el artista. Y cantando en Hermosillo me encuentro con que la gente se sabía de arriba abajo la canción. La verdad que eso me emocionó muchísimo y me tiene pero muy feliz” Aseguro.

Con información de Infobae México



