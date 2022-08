Ricardo Montaner confiesa que le hacían bullying y que se sentía "el más feo del mundo"

MÉXICO.- Ricardo Montaner es uno de los cantantes en español más querido del mundo. Ha destacado por su inigualable voz, pero también por ser un hombre seguro y ejemplar que prioriza a su familia.

En una entrevista con Yordi Rosado el intérprete de "Tan enamorados" confesó que cuando era niño sufrió miedo y muchas inseguridades, y que incluso fue víctima de bullying en la escuela.

Montaner compartió que a sus seis años tuvo que abandonar su natal Argentina para irse a vivir con su familia a Venezuela, y que esta transición influyó en que él cambiara bastante.

No era un muchacho muy feliz. Me hacían bullying en la escuela. Fueron años muy difíciles. Empecé a cambiar y me volví muy serio y me sentía el chamo más feo del mundo; comencé a engordar y me llamaban chanchito”.

Además de subir de peso, se dio cuenta de que necesita lentes, y eso provocó nuevas burlas por parte de sus compañeros.

Me pusieron lentes y me convertí en el cuatro ojos del salón. Llegó el momento en que era gordito, tenía lentes, me comenzó a crecer la nariz y además se me desvió por el peso de los lentes; yo decía qué mal me va. Me daba miedo ir a la escuela y un día me gustó la chica equivocada. Apareció el malo del salón y me dio un empujón que me mandó hasta la pared para que no me metiera con su novia.”