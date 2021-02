Ricardo Crespo rompe el silencio y niega haber violado a su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Ricardo Crespo rompió el silencio para presumirse inocente por haber violado a su hija de 14 años.

El actor y cantante envió un comunicado de prensa donde asegura que no es culpable de ninguna de las acusaciones en su contra.

Tras estas primeras horas que ya se han convertido en días de incertidumbre y dolor, he llegado a la conclusión, como expresa la sabiduría popular y duce bien, el que calla otorga”, comenzó el texto.

“Pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho a informar a su público y con mayor importancia en este caso, por la naturaleza de los monstruosos hechos”, expresó.

EL ARRESTO de RICARDO CRESPO

Así llevaron a la cárcel al actor @ricardocrespotv

Agentes de @SSC_CDMX lo arrestaron hace unos días y encarcelaron.

La @FiscaliaCDMX lo acusa de violar en distintas ocasiones a su hija de 14 años.



Les cuento con @franciscozea en @NoticiasImagen pic.twitter.com/vmYARfUgzt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 16, 2021

Ricardo aceptó estar detenido y acusado formalmente por corrupción de personas menores de edad y reveló que fue su ex esposa quien lo denunció a las autoridades.

“Como ya se ha publicado a través de los medios de comunicación, me encuentro recluido y sujeto a investigación y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija”, continuó.

“Por supuesto es también conocido que mi ex esposa, en representación de mi amada hija ha sido quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre de familia y la opinión pública con estupor, indignación pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano”, comentó.

El actor de “Control Z” dice desconocer porqué su hija y ex esposa lo delataron contra las autoridades, pero pretende pelear por su inocencia.

“Hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que se me achacan (…) pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de NO CALLAR”.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS de LIBERTAD de RICARDO CRESPO

Así notificaron al actor @ricardocrespotv q existían una ORDEN de APREHENSIÓN en su Vs.

Agentes de @SSC_CDMX lo atraparon

La @FiscaliaCDMX lo acusa de violar en distintas ocasiones a su hija de 14 años



Les cuento en @saleelsoltv pic.twitter.com/YKZyVxNq4S — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2021

Ricardo Crespo fue detenido el pasado lunes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de comprobarse que abusó sexualmente de la menor de edad en reiteradas ocasiones, además de haberle obligado a ver pornografía.

Recientemente las autoridades hallaron evidencia de que la joven sí fue víctima de abuso sexual, además de que éste se habría cometido a lo largo de varios años.

