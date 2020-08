Ricardo Casares: Son dos pandemias, la económica y la de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- "Sí hay pandemia, pero también hay trabajo" declaró el conductor de televisión Ricardo Casares, quién desde hace 4 semanas enfrenta una batalla en contra de Covid-19 desde su casa, lugar donde ha vivido su confinamiento a causa de la enfermedad.

El conductor del programa matutino "Venga la alegría" declaró desde el 27 de julio que había resultado positivo a la prueba de coronavirus, desde entonces ha hecho fuertes declaraciones a través de sus redes, afirmando "Es como una gripe muy fea".

"Acá andamos compañeras, con mi oxigeno, mis medicamentos, con mi Sol, que también le dio fuerte, pero me ha apoyado muchísimo", comentó Casares durante la transmisión del programa de esta mañana.

"Estoy con oxigeno por qué me dio neumonía" aseguró el conductor y afirmó, "Creo que en un país como el nuestro tenemos que salir a trabajar, porque son dos pandemias las que nos dan: la económica y por supuesto la de salud, pero las medidas no las podemos olvidar. Debemos estar bien concentrados".

"Somos un país que cuando tiembla, con un corazón enorme metemos el hombre para levantar piedra. Ahora hay que tener un poco más de concentración, no tocarnos la cara, la sana distancia. Hay mucha gente que he escuchado decir, 'es qué me cuesta trabajo respirar con la maquina', creanme que cuesta más trabajo respirar con neumonía, creanme que cuesta más trabajo respirar con el tanque tan fuerte." Afirmó Ricardo Casares.

"Sigo con neumonía, digamos la última parte de la neumonía, tengo que seguir con oxigeno 7 horas al día. Tengo mucho antiinflamatorio, tengo que tener mucho cuidado con los antiinflamatorios por qué baja las defensas. Hace un calorón aquí en casa y yo traigo la chamarrita", expresó.

"Es una enfermedad mulsistémica, hay que seguir con el oxigeno, esperar a que se vaya la neumonía, entonces atacamos los temas de las taquicardias, la voz, el tema muscular, etc", puntualizó.