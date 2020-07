Rhea Seehorn habla sobre el momento más tenso en el set de ''Better Call Saul''

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente, Rhea Seehorn, actriz conocida por su reciente papel en ‘’Better Call Saul’’, mantuvo una entrevista como parte de una serie de videos de Collider Connected donde habló sobre cuál fue la escena más tensa de realizar.

La 5ta y última temporada estuvo llena de momentos tensos, pero sin duda uno de los más notables entre ellos fue la confrontación de Lalo con Jimmy y Kim en su departamento, por lo que la actriz platicó sobre ello.

"Todos ensayamos, pero la escena de la que estás hablando tenía [detalles] técnicos y nos estábamos quedando sin tiempo. Tom Schnauz, quien escribió y dirigió [el episodio], sabía que necesitaba encontrar una manera de sacar la escena adelante”, afirmó. “Parte de eso fue porque tienes la logística del 'monstruo' entrando en la casa. Eso, además del hecho de que tiene que estar alineado con el rifle de francotirador de Mike, que entra por una ventana".

Como bien saben los fanáticos de la serie, Kim, Jimmy y Lalo están parados en una formación en forma de triángulo en el departamento, mientras Mike tiene su rifle de francotirador dirigido a Lalo desde un edificio cercano. Rhea Seehorn explicó además que el cambio de posiciones de los personajes a lo largo de la escena fue uno de los elementos más emocionantes para ella.

"Lo ensayamos de antemano y nos emocionó hacerlo, descubrir cuál es la dinámica y cuándo ocurre el cambio".

Confesó que había una pequeña cosa que Seehorn se aseguró de hacer antes de que Kim se enfrentara con Lalo Salamanca de Tony Dalton en el departamento. Y para ella, significó una diferencia.

"Quería asegurarme de que antes de que Lalo llegara, me había quitado los zapatos, porque en mi cabeza, cuanto más pequeño físicamente me veo una vez que me acerqué a él, mejor. Cuanto más vulnerable se veía Kim, más me parece creíble y emocionante que tuviera que hacerlo solo con su retórica y su ingenio legal”, comentó. ‘’"No había otras opciones, y Tony es tan carismático y maravilloso. Entonces, fue divertido poder reaccionar a eso. Estaba muy claro cuán alta sería la tensión cuando interpretamos la escena, así que fue bueno que resolviéramos todas las cosas de la cámara y el bloqueo antes de hacerlo, porque entonces podrías dejarlo volar".

Cabe señalar que su actuación fue muy halagada y los fanáticos sin duda esperan que la ayude a ganar impulso para una nominación al Emmy y una eventual victoria.