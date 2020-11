Reyli Barba no quiere irse con las manos vacías en los Grammy Latinos

TIJUANA, B.C.- Con 30 años de carrera, Reyli Barba dice merecerse un Grammy, ya que nunca antes lo ha tenido y la esperanza podría cumplirse esta noche en la entrega 19 con su disco “Metamorfosis” nominado a “Mejor álbum vocal pop”.

“Esperando ganarlo la verdad, creo que todos el equipo lo merecemos, todos los nominados”, dijo Barba en entrevista vía telefónica.

Luego de ocho años de estar alejado del estudio de grabación, este material que lo rodea la espiritualidad y la madurez, recalcó que podría ser del agrado de quien designa el ganador.

“Las anteriores nominaciones fueron maravillosas, pero en esta ocasión nos emociona de doble manera y ojalá Dios quiera, que aquellos escuchan los discos, de emociones tanto como yo con la metamorfosis”, consideró.

“Desde pequeño la quité del diccionario, porque vivía en un rancho y veía como la fruta cuando maduraba se caía, yo no quería eso, no quiero madurar nunca, pero en esta transformación o modo de vida a través de la conciencia interna, y de tantos descalabros, me es gratificante tener este material”, puntualizó.

“metaformosis” tiene 13 temas y está bajo el respaldo de SONY Music.