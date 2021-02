Rey Grupero le pide ayuda a Alejandra Guzmán en polémica contra Alfredo Adame

Ciudad de México.- Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, y actual pareja de Cynthia Kltibo, manifestó su interés por charlar con Alejandra Guzmán ante la polémica que enfrenta contra el actor y conductor Alfredo Adame por presuntamente respaldar a un cirujano plástico que es acusado por supuesta negligencia médica.

Luego de que el youtuber, Rey Grupero, asegurara que recibió amenazas por parte de Adame, esto después de dar a conocer en redes sociales que el doctor Juan José Duque inyecta polímeros al rostro y cuerpo de algunas mujeres y que supuestamente el también candidato político es socio del médico, ahora el novio de Cynthia pide la ayuda de La Guzmán.

“A mí me gustaría que Alejandra Guzmán se pudiera comunicar conmigo, porque creo que es el caso más importante, o bueno no el más importante, sino el más visto por el público, porque es una figura de alto impacto, y me encantaría platicar con ella, la verdad es que el testimonio para que las mujeres tengan mucho cuidado (es muy importante)”, confesó el influencer en entrevista para el programa Sale el Sol.

Como se recordará, la intérprete de “Mala Hierba” fue víctima de una mala práctica de cirugía estética con polímeros en los glúteos, misma por la que ha pasado varias temporadas en el hospital a punto de perder la vida, situación por la que Rey Grupero considera que Alejandra es la adecuada para apoyar su causa.