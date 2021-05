Rey Grupero: "Adame me ataca por interrumpir sus negocios"

Luis Alberto Ordaz, conocido en el medio del espectáculo como Rey Grupero, recibió un apercibimiento de ley para que se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia a Alfredo Adame o a personas relacionadas con él.

Al respecto, Luis explica que es sólo una advertencia (fechada en el 27 de abril) pero que en caso de hacer algo más sí podría haber consecuencias legales.

"Con todo lo que ha sucedido y que lo han estado exhibiendo en redes sociales como una persona violenta, obviamente llegó el momento en que ya quiere que yo cierre la boca pero es por lo mismo, porque yo todo lo que he exhibido ha sido real, para ayudar, aportar, y (todo lo que) él ha sido: que quiere robar, que ya amenazó, que ya hizo", dice en entrevista.

"Mucha gente está regularizando los insultos y los está normalizando pero no es normal que un candidato a una diputación ataque de esa forma a un ciudadano. Si siendo un don nadie ataca a las personas, cómo va a pasar cuando tenga cierto poder".

Rey Grupero comenta que el conflicto que tiene con el actor comenzó a raíz del tema del doctor Juan José Duque, a quien denunció en redes sociales por inyectar polímeros en sus pacientes. Explica que Alfredo Adame lo estaba encubriendo y era cómplice.

"Como yo interrumpí sus negocios, el señor me marcó para advertirme que tenía que dejar ese caso y que pidiera una disculpa pública hacia el doctor y ahí quedaba la bronca. Cuando fui contra el doctor acusé también a Adame, no lo denuncié, el gran problema es que cae el doctor pero Adame quiere todavía protegerlo atacando a las chicas que lastimó con los biopolímeros; ya no tuvo forma de molestar y se hizo una bronca mediática".

De acuerdo con el Rey Grupero, el candidato a diputado lo ha acusado de cosas que son falsas. Detalla que Adame dijo que tenía dos órdenes de aprehensión, lo cual no es cierto y lo acusó de estar extorsionando al doctor.

"Cuando desmiento todo lo que dice me avienta que yo manejaba mujeres trans y que las maltrataba y todo", señala Luis.

"Dice que yo filtré el video de los 40 millones, yo lo único que hice fue que me pasaron una liga que compartí como cualquier persona comparte las cosas que se hacen mediáticas. No nos interesa si tenemos algo con qué exhibirlo, lo hacemos pero no vivimos para el señor Adame".

El creador de contenido advierte que no se va a "doblar" con la denuncia.