Revive las intensas emociones producidas por las películas y series de tu 2023, con la playlist de los Golden Globe en Spotify

ESTADOS UNIDOS.- La magia del cine y la televisión se fusiona con la vibrante energía de la música en la playlist oficial de los premios Golden Globes 2024, ahora disponible en la reconocida plataforma de streaming musical, Spotify. Esta cuidadosamente seleccionada recopilación de 33 canciones, con una duración de 1 hora y media, se convierte en el acompañamiento perfecto para revivir las emociones experimentadas en las películas y series que serán honradas en la edición de este año.

Entre los destacados de esta lista, la talentosa Billie Eilish se alza con el reconocimiento a la Mejor Canción Original por "What Was I Made For?" de Barbie. La cautivadora melodía no solo celebra el arte musical, sino que también inmortaliza el impacto emocional de la película en la que se encuentra. Esta pieza se erige como un testimonio del talento de Eilish, cuya voz única ha conquistado el corazón de millones.

Otro momento que marcó el año 2023 fue la llegada de la película "Super Mario Bros: Movie", acompañada de la pegajosa canción "Peaches". Aunque la canción no se llevó el premio, su popularidad la convirtió en un fenómeno musical que aún resuena en el imaginario colectivo.

El fenómeno liderado por el multifacético actor Ryan Gosling también deja su huella en la playlist con la canción "I'm Just Ken", extraída de la película Barbie. Esta pieza musical captura la esencia del personaje interpretado por Gosling, añadiendo una capa adicional de encanto a la narrativa cinematográfica.

La playlist, que cuenta con más de 5,000 mil me gusta, se convierte en un viaje sonoro a través de los momentos más impactantes del 2023. Cada canción no solo refleja la excelencia musical, sino que también sirve como un recordatorio de las historias que han dejado una marca imborrable en la cultura popular.

Te puede interesar: ¿Dónde puedo ver las series ganadoras de los Golden Globes?

Prepárate para sumergirte en la magia de las películas y series destacadas en los Golden Globes 2024 con esta emocionante playlist en Spotify. Desde los éxitos nominados hasta las gemas que se quedaron en el camino, cada nota es un tributo al poder de la música para enriquecer nuestras experiencias cinematográficas y televisivas.