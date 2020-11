Revelan tráiler del show navideño de Mariah Carey

ESTADOS UNIDOS.- Tras su más grande éxito lanzado por primera vez en 1994, “All I Want for Christmas Is You”, Mariah Carey es conocida como “La Reina de la Navidad”, ya que, además, es su época favorita del año y siempre lo celebra a lo grande con sus presentaciones.

Desde su lanzamiento hasta 2017, “All I Want for Christmas Is You” ha recaudado más de 60 millones de dólares en regalías, según publicó la revista Quién, y este año Mariah quiso celebrar sus 50 años de edad con un show de televisión navideño.

El proyecto fue nombrado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, en el que participarán varios artistas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, además de sus hijos gemelos, de 9 años de edad, Moroccan y Monroe.

Durante el especial escucharemos y veremos por primera vez el nuevo video musical de "Oh Santa!", un tema coescrito por Mariah y en el que participan Ariana Grande y Jennifer Hudson.



¿De qué tratará el especial?

La historia que contará el especial es sobre la una crisis navideña por la que está pasando el planeta y el Polo Norte sabe que sólo una persona la puede resolver: Mariah Carey, la gran amiga de Santa.

Combinando actuaciones musicales, increíbles bailes y una innovadora animación, la llamada "Reina de la Navidad” entrará en acción para crear una festividad espectacular que traerá alegría al mundo entero, como así lo publicó el medio.

“Mariah Carey’s Magical Christmas Special” se estrenará el próximo 4 de diciembre por Apple TV+ y sus seguidores podrán tener acceso a la banda sonora a partir de ese mismo día, por Apple Music.

Según la información que emitieron a los medios, las canciones del especial estarán listas a partir del 11 de diciembre en las demás plataformas, que incluye la participación de Snoop Dogg, además de una nueva versión de "Sleigh Ride”.