Revelan que ex integrante de Bronco tiene ¡37 hijos!

CIUDAD DE MÉXICO.- Ramiro Delgado, ex integrante del grupo Bronco, tiene más de 30 hijos. Fue Raúl Sandoval, quien interpreta al músico en la serie de la agrupación, quien lo comentó.



En entrevista con Adela Micha, el cantante comentó que Delgado tiene 37 'herederos', pues como el padre de éste tenía 36, quería superarlo.



"Esa parte no se tocó en la serie, me lo dijeron cuando la iba a hacer. Estaba por escrito que 37 hijos y que era porque él quería superar a su papá", indicó Raúl.



Aunque no se sabe si Ramiro mantenga a todos, lo que si es que uno de ellos tomó su lugar dentro de Bronco.

Parte de la vida de los integrantes de la agrupación será dada a conocer a través de la serie que se estrena el 24 de septiembre por TNT.