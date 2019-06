Revelan que Raquel Bigorra le hizo tremenda majadería a Maxine Woodside

CIUDAD DE MÉXICO.-Siguen dándose a conocer noticias de que presuntamente Raquel Bigorra cometía actos contra sus compañeros del medio del espectáculo.

En esta ocasión la afectada fue nada más y nada menos que la veterana periodista Maxine Woodside, quien se quedó sin recibir un premio supuestamente porque Bigorra no lo quiso.

De acuerdo al conductor Alex Kaffie, Woodside iba a ser condecorada en el año 2014, pero la cuaba intervino para que no se lo dieran.

Y a las vilezas de Raquel Bivorra (Bigorra) hay que agregar la vez que movió sus influencias para que, en 2014, a la periodista Maxine Woodside no le entregaran un premio a su trayectoria”, dijo Kaffie en su columna.

Recientemente la periodista Ana María Alvarado reveló que fue despedida del programa en el que trabajaba por culpa de Raquel Bigorra.

“Yo me la llevaba muy bien con ella. Simplemente ella habló muy mal de mí y eso es todo (...) cuando yo siempre me porté muy bien con ella. Y ella influyó un poco para que a mí me despidieran del programa en el que estaba, pero no pasa nada”, dijo la conductora en el programa Sale el Sol.