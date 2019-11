Revelan que Geraldine Bazán intentó desfigurarle el rostro a Irina Baeva

MÉXICO.- A pesar de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto tienen bastante tiempo separados, ha trascendido que la actriz aún no se resigna a separarse del padre de sus hijas.

De acuerdo a una publicación, es tanta la necesidad que tiene Bazán de Soto, que una fuente reveló que Gera decidió recurrir a la ayuda de un brujo para separar a su ex marido de su actual pareja, la actriz Irina Baeva.

“La primera vez fue en julio del año pasado: Geraldine estaba muy desesperada y dijo que a toda costa quería recuperar a Gabriel, que aún era su marido. Sabía que él no era estable con ninguna mujer, que las veces anteriores que le fue infiel no pasaba de un acostón”, dijo la fuente.

Según la persona cercana a la actriz, el brujo le dijo que Gabriel nunca cambiaría, que ella lo sabía desde un principio y que ningún ‘amarre’ podría cambiar eso. Sin embargo, Bazán se aferró y luego de pedir un trabajo que se llama ‘separación’, meses después solicitó otro más fuerte.

“Sus palabras fueron: ‘Quiero que hagas un trabajo en donde Irina sufra un accidente, para que Gabriel la deje ya para siempre, ¡no lo quiero cerca de ella!’”, y aunque el brujo le dijo que lo pensara muy bien antes de pedir un trabajo así, según la fuente, también le indicó: “sólo la muerte lo separaría de la ‘vieja’, que él estaba fascinado con ella”,

Pero eso no era lo que en realidad quería Bazán, por lo que ella le comentó: ‘No, no quiero que se muera, eso no, no me has entendido. Lo que quiero es que sufra un accidente donde su carita de muñequita quede desfigurada’”.

La persona cercana aseguró que a pesar de advertirle que ni ese trabajo haría que Gabriel volviera con ella, porque simplemente el histrión no la ama, le dijo que le costaría 120 mil pesos, pues es uno de los trabajos más costosos y difíciles.

Sobre si se realizó el trabajo, la fuente contó a la revista: “en ese momento, estaba desesperada, enojada, no controlaba su coraje, Geri estaba firme en lo que quería, pero pasó el tiempo y por fortuna las cosas se enfriaron porque Sherlyn, que era gran amiga del brujo, se peleó con él y Geri ya no continuó con más consultas, dejó todo inconcluso”.

Finalmente, la persona dijo que, con el paso de los meses, Geraldine Bazán ha entrado en razón y descartó totalmente esta idea. “Geri se puso muy sensible y se arrepintió. Volvió a pensar las cosas y llegó a la conclusión de que no valía la pena regresar con Gabriel”, concluyó.