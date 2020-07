Revelan oscuros detalles sobre la muerte de Michael Jackson

CIUDAD DE MÉXICO.- A 11 años del fallecimiento de Michael Jackson, mismo que ha provocado un sinfín de misterios, teorías y rumores al respecto, ahora se han dado a conocer algunos detalles totalmente inesperados de la autopsia que se le realizó en aquel momento.

De acuerdo al medio británico The Mirror, se ha revelado que algunos de los fuertes moretones que fueron encontrados en el cuerpo del llamado “Rey del Pop” fueron producto de los intentos por reanimarlo tras su muerte.

Por si esto fuera poco, también se dio a conocer que las marcas de los pies del cantautor llamaron la atención de los analistas forenses, pues estaban muy maltratados.

Al hablar de este detalle, cabe recordar lo que Conrad Murray describió sobre los pies de Michael en la biografía This Is It, “Estaban cubiertos de callos... y tenían una infección fúngica crónica avanzada. Resultó que siempre usaba calcetines porque estaba muy avergonzado del aspecto de sus pies. Le sugerí que necesitaba un podólogo. Un día después de que sus pies fueran tratados, se sorprendió de que pudiera caminar y bailar sin dolor”.

Asimismo, el médico añadió: “El hecho de que los pies de Michael, algo crítico para él, estuvieran en tan mal estado cuando murió es una señal de que no sólo se había descuidado a sí mismo, sino que los que le rodeaban no vigilaban de cerca su bienestar”.

Estos lúgubres detalles se suman a los revelados en febrero pasado, cuando el diario The Sun sacó a la luz que los mismos estudios arrojaron que en el estomago de Jackson se encontraron decenas de pastillas disueltas y que su cadera, muslos y hombros estaban llenos de marcas de piquetes de las inyecciones de analgésicos que recibía a diario por parte de Murray, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario cuando el cantante falleció, por administrar incorrectamente la dosis de medicina tranquilizante que le quitó la vida. Conjuntamente, se descubrió que sus labios habían sido tatuados de color rosa mientras que sus cejas eran tatuajes negros y que era calvo, pues había pegado a su cabeza la peluca con la que se le veía en sus últimos años.