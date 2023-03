Revelan nuevas fotografías de Lady Gaga como Harley Quinn en rodaje de "Joker: Folie à Deux"

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales explotaron de la emoción tras la revelación de nuevas fotografías de Lady Gaga caracterizada como Harley Quinn durante las grabaciones de la anticipada secuela de "Joker" con Joaquin Phoenix.

Las imágenes muestran a la intérprete de "Bad Romance" caminando hacia lo que parece ser la Suprema Corte de Gotham City, vestida con los clásicos colores de la anti heroína de DC Comics, negro y rojo.

FIRST LOOK AT LADY GAGA AS HARLEY QUINN! pic.twitter.com/g9X4jegmMK— kang’s whore (@HailEternal) March 25, 2023

A diferencia del primer adelanto de Gaga en el papel, las recientes fotografías la muestran en un momento avanzado de largometraje, en el que probablemente deja atrás su identidad como la doctora Harleen Quinzel para convertirse en Harley, la compañera criminal del Joker.

Lady Gaga protagonizará "Joker: Folie à Deux" junto con Joaquin Phoenix

Lady Gaga no posee una de las carreras cinematográficas más extensas de la industria en Hollywood, pero ha logrado demostrar su desarrollado rango actoral por medio de sus papeles en "American Horror Story", "A Star is Born" y "House of Gucci".

Todo parece indicar que su participación en la secuela de 'Joker' no será la excepción, pues sus fans afirman que la cantante nació para este rol y que incluso posee múltiples vídeos musicales en los que demuestra que es la indicada para interpretar al complejo personaje.

Nuevo video del rodaje de #jokerfolieadeux con Lady Gaga como Harley Quinn ���������� pic.twitter.com/3dc7X63ggZ— La batcueva del cinéfilo ���� (@brucebatman007) March 25, 2023

"Joker: Folie à Deux", protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, será estrenada en cines el próximo 4 de octubre de 2024, con el regreso de Todd Phillips como director de la cinta.

