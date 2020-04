Revelan la causa de la muerte de Gus Rodríguez, así como sus últimas peticiones

Tras la sorpresiva muerte de Gus Rodríguez, y del impacto que generó su deceso en el medio artístico y de las redes sociales, su hijo Javier reveló en entrevista con el periodista Javier Poza, la causa que provocó esta lamentable pérdida.

“Esto fue muy rápido, mi papá tuvo cáncer de pulmón, algo muy sorpresivo, lo atacó en tres meses. Y luchó como un verdadero guerrero. También le ayudaba en el estado anímico, el cariño que recibía de todas las personas que conocía”, contó el hijo del creador de Nintendomanía.

De la misma forma, el hijo de Gus aseguró que su padre nunca perdió la esperanza de vencer esta terrible enfermedad. “Siempre mantuvo arriba el ánimo. En las quimios siempre iba con toda la fuerza y decía ‘de esta voy a salir’ y se nos quedó en el camino”.

Acto seguido, Javier se mostró agradecido con las muestras de cariño de la gente y el apoyo de los colegas de su padre. “Me siento como pavo real al leer a todos, por las increíbles ilustraciones que los fans hacen. Esa pasión que mostró mi papá y que impregnó en muchísimos”.

Al respecto de algunos deseos póstumos de su Gus Rodríguez, Javier explicó:

Cuando pasa esto en octubre; estuvo en hospital una semana. Cuando llegué, me dijo; ‘la cosa está así, no sé cuánto duraré, te dejaré mi celular y ahí sabrás las cosas que quiero que se hagan. Quiero que publiques esto, y es que él tenía la costumbre de que cuando alguien fallecía, dibujaba el retrato de quien murió. Me sorprendió que él también había hecho su autorretrato y pidió que se publicará en sus cuentas”.