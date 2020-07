Revelan la carta que compartieron los productores de los premios Emmy con los nominados

Los productores ejecutivos de los premios Emmy donde estaba incluído el presentador Jimmy Kimmel enviaron una carta a los principales nominados para que se preparen a participar de forma virtual de la ceremonia.

El evento está pautado para el próximo 20 de septiembre y destacan que aunque saben que seguirá siendo la noche más grande la industria de la televisión, aseguran reunirán al mejor equipo de primer nivel para trabajar en este inédito proyecto.

Destacan que lo harán lucir fabuloso y estarán explorando "la tecnología más avanzada para permitir el uso de buenas cámaras e iluminación y esperamos trabajar con usted para producir sus momentos únicos 'en pantalla' ”.

A continuación compartimos la carta completa:

Estimados nominados

Los productores de Emmys 2020 lo felicitan por este increíble reconocimiento de su trabajo.

Estamos encantados y honrados de producir el evento el 20 de septiembre y tenemos la intención no solo de asegurarnos de que no se vea comprometido por este momento loco en nuestras vidas, sino de que sea el Emmys más memorable de la historia y que tenga un noche maravillosa. Como probablemente haya adivinado, no vamos a pedirle que venga al Teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles el 20 de septiembre. Este año, seguirá siendo la noche más grande de la industria de la televisión ... ¡pero iremos a por ti!

En un momento como este, estamos aprovechando la oportunidad para crear un momento que sea más relajado, más entretenido, más agradable no solo para usted, sino también para los millones que miran en casa. Sigue siendo el mayor honor de la televisión, y nunca queremos perder la importancia de ser nominado y tal vez ganar un Emmy, pero lo haremos de la manera apropiada para el momento (y le garantiza una noche memorable) .

Pero no podemos ignorar las circunstancias, y aparte de NO poder unirnos en un solo lugar, también reconocemos que nuestro mundo está atravesando un momento desafiante de muchas maneras. Produciremos un evento lleno de calidez y humanidad, que celebra el poder de la televisión para unirnos y ayudarnos a dar forma a nuestro mundo. Eres una parte esencial de esa historia.



Entonces, ¿qué significa todo esto para el 20 de septiembre?

Estamos reuniendo un equipo de técnicos, productores y escritores de primer nivel para trabajar en estrecha colaboración con Jimmy Kimmel y con usted y su equipo, para asegurarnos de que podamos filmar con usted (y sus seres queridos o con cualquier otra persona que elija) en su casa u otro lugar de su elección. Lo haremos lucir fabuloso: estamos explorando la tecnología más avanzada para permitir el uso de buenas cámaras e iluminación y esperamos trabajar con usted para producir sus momentos únicos "en pantalla".

Entonces, ¿qué llevas puesto? Nuestro tema informal para la noche es "¡ven como eres, pero haz un esfuerzo!"

Si quieres usar ropa formal, nos encantaría, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las 3 am, ¡tal vez quieras estar en pijama de diseñador y grabar desde tu cama! Queremos trabajar con usted para diseñar sus momentos, pero queremos que nos guíe en sus niveles de comodidad: dónde quiere estar, con quién quiere estar, qué desea usar, etc.

En los próximos días, Jen Proctor, nuestra productora de talentos y su extraordinario equipo en Cultivated Entertainment se comunicarán con usted para comenzar a hablar sobre los detalles.

Una vez más, felicidades.

Con respeto y admiración,

Jimmy Kimmel, Ian Stewart, Reggie Hudlin, Guy Carrington y David Jammy

Productores Ejecutivos, 72 ° Primetime Emmy Awards

Con información de Variety.com