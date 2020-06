Revelan en libro la otra cara de los famosos

El periodista Víctor Hugo Sánchez Camacho ha reunido a lo largo de su carrera anécdotas inusuales con personalidades del medio del espectáculo. En una ocasión, por ejemplo, el cantante Enrique Guzmán le apuntó con un arma y amenazó con dispararle.

"Ya estaba yo muy aterrado esa noche en su suite y le digo 'pues si le va a disparar jálele'. Aventó la pistola a la cama, se puso a llorar, me dijo de cosas", relata.

Con Luis Miguel, a quien entrevistó varias veces en su casa, llegó a encontrarse con una persona vulnerable después de tomar algunos whiskys y sin que Víctor Hugo supiera que "El Sol" vivía una época difícil.

"De repente me dice 'yo daría todo lo que soy, todo lo que he logrado, por tener tu vida. No sabes lo que yo daría por cenar en Navidad con mi familia'", recuerda.

Estas anécdotas forman parte de su libro "R.P. El otro lado del espejo" que presentó en una charla virtual este miércoles con el político y actor Sergio Mayer como padrino.

"Siempre que he necesitado de Víctor ha estado ahí presente. Es una persona que nunca ha escatimado en su tiempo, en su calidad como ser humano y reportero", dijo Mayer.

Durante la charla ambos relataron sus más de 30 años de conocerse y cómo se han hecho buenos amigos, además hablaron sobre pasajes como la adicción de Víctor a las drogas, etapa más difícil de su vida y los años de Sánchez trabajando en relaciones públicas para personajes como Salma Hayek y Eugenio Derbez.

Por ahora mientras termina la pandemia el libro estará disponible en forma digital y bajo demanda en formato físico.

"Acá se cuenta el otro lado del espejo que no siempre es malo. En el espejo nos vemos guapos, nos arreglamos, nos peinamos pero atrás hay una historia: a veces triste, a veces alegre, buena, divertida, de terror", explicó Víctor Hugo.

"La gente va a conocer al actor y actriz en otra dimensión, otro momento y circunstancia".