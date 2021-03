Revelan confesión de la hija de Ricardo Crespo meses antes de su denuncia de abuso sexual

Ciudad de México.- A escasas horas de darse a conocer que Vale, hija de Ricardo Crespo, decidió cancelar un enlace en vivo en redes sociales por los ataques que estaba recibiendo tras denunciar a su padre de abuso sexual, ahora se ha filtrado una desgarradora confesión de la joven.

En las imágenes difundidas por el programa “El Gordo y La Flaca” aparece la joven de entonces 14 años llorando frente a la cámara junto al siguiente mensaje:

“¿Crees que puedes lastimar mis feelings (sentimientos)? Mi mamá no me ha preguntado cómo me siento ni cómo estoy y tengo que llorar siempre en silencio para no causarle más problemas”.

El video que de acuerdo al medio de espectáculos fue realizado en agosto del año pasado, ha provocado diversos comentarios de apoyo para Vale y de enojo contra el actor.

Aquí algunos de ellos:

“Se supone que los padres debemos proteger a los hijos... cómo pudo hacerle eso a su pequeña �� no comprendo”.

“Pobre niña ��necesita mucha ayuda profesional ��”.

“Cómo un padre puede llegar hacer esas cosas ������������ dios te bendiga niña ��”.