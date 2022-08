Revelan causa del accidente de Eugenio Derbez y su gravedad

Ciudad de México.- La cantante Alessandra Rosaldo alarmó a los seguidores de su esposo, puesto a que envió un comunicado donde señaló que Eugenio Derbez habría sufrido un accidente y que sería intervenido con una operación complicada.

Ya que la artista se habría reservado a hablar más del tema, los rumores sobre el tema en relación al estado de salud y gravedad del actor no se hicieron esperar.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Aunque durante el programa de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante reveló el motivo que mantuvo hospitalizado a Derbez.

Estaba en Atlanta, Georgia, con su hijo Vadhir me parece, se puso un casco de realidad virtual, entonces tienes que correr, subir, saltar y se pegó con algo, se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro''

Contó el presentador.

Respecto a la atención médica que tendría Eugenio, el periodista contó: “Lo iban a operar allá, pero vieron que estaba polifracturado, que había partes que estaban pulverizadas, entonces lo trasladaron a Los Ángeles y esta mañana lo operan”.

¿Ya lo operaron?

Finalmente, Infante aseveró que por el momento Derbez no ha sido intervenido.''Pensé que ya estaba siendo operado, pero me dice José Eduardo que todavía no entra al quirófano”

Por otra parte, en el matutino Hoy, la periodista Martha Figueroa aseguró que será a las 12 del día, tiempo de Los Ángeles, cuando el artista ingrese a cirugía para ser operado del hombro.

Se espera que en las próximas horas la familia Derbez o la propia Alessandra brinden más detalles del estado de salud del mexicano que ha logrado conquistar Hollywood.