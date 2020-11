Revelan causa de muerte de DJ Erick Morillo

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 1ro de septiembre trascendió la noticia de que el DJ Erick Morillo había fallecido a la edad de 49 años. Ahora se revela la causa de muerte.

Según el portal de E! News, el productor, mejor conocido por su éxito "I Like to Move It", murió de "toxicidad aguda por ketamina", confirmó el médico forense de Miami-Dades. El artista fue encontrado muerto en su casa en Miami Beach, Florida.

“Era muy querido por su familia y tenía mucho amor para dar”, compartió su familia al dar a conocer el deceso del artista.

Cabe recordar que durante el verano, Erick fue investigado después de enfrentar acusaciones de agresión sexual de un compañero DJ, fue arrestado a principios de agosto después de entregarse. El incidente reportado tuvo lugar en diciembre pasado, y una mujer afirmó que había sido violado en casa del DJ.