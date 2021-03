Revela Demi Lovato que sufrió abuso sexual en su época como actriz de Disney

Ciudad de México.- Demi Lovato provocó gran controversia con la presentación de la serie documental titulada Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: Bailando con el diablo), misma en la que revela detalles jamás contados sobre su vida personal.

En el proyecto presentado este martes en el festival online de South By Southwest (SXSW), la cantante estadounidense aborda la sobredosis que sufrió en 2018 y le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial; sin embargo, el escándalo surgió al confirmar que sufrió abuso sexual en su época como actriz de Disney.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, cuenta Lovato refiriéndose a su problema con las adicciones.

“Estábamos saliendo, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma’. Pero eso no importó, lo hizo igualmente”, relató la artista.

Sin revelar el nombre de su atacante, la intérprete de 28 años refirió que pese a esta mala experiencia tuvo que seguir viendo a esta persona todo el tiempo.

De la misma manera, confesó que tras este trago amargo se reforzaron sus problemas alimenticios, pues dejó de comer y empezó a vomitar. “Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”.

Por último, la cantante subrayó que su agresor no tuvo un castigo por su acción. “Nunca se metió en problemas, por ello nunca fue retirado de la película en la que estaba participando”.

Como se recordará, Demi Lovato saltó a la fama internacional con la cinta de Disney Channel “Camp Rock”, filmada cuando tenía 15 años de edad.