Revela hija de Mónica Garza que hará un retiro para dejar el alcohol

Tijuana, BC.- Matilda, La Muerta, hija de la periodista Mónica Garza compartió una carta en su Instagram que se someterá a un retiro para dejar el alcohol.

Quien es tatuadora profesional, y que le hace honor a ello, destacó tener una mala semana y haber hecho tonterías.

“Ha sido una semana muy mala, en la que no solo me he sentido muy mal, sino que he cometido muchas tonterías.

“Soy una persona sumamente complicada y difícil, y hago pasar a mis seres queridos por momentos muy malos”, destacó en su escrito.

Aclaró que aunque no es su intención, últimamente ha estado presente en situaciones que agravan sus días y que ponen su trabajo también de por medio.

Hija de Pedro Ávila y la ex conductora de “Ventaneando”, quien tiene un perfil muy gótico en su cuenta, compartió que tiene una condición mental que no siempre le deja ver las cosas muy claras.

“Algo que me ha costado un buen rato reconocer es mi relación con el alcohol no ha sido la más saludable”, recalcó.

Mónica Ávila Garza dijo que estará bien, pues está rodeada de una familia y amigos que ya ayudarán a sobresalir de este lapso.