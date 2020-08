Revela Yulianna Peniche que sí hubo romance entre Thalía y Fernando Colunga

Ciudad de México.-A más de 25 años de que Thalía y Fernando Colunga compartieran créditos en la telenovela ‘María la del barrio’, ahora se ha revelado que el amor que surgió en la pantalla grande también existía en la vida real.

Durante una transmisión en vivo, la actriz Yulianna Peniche, quien es reconocida en redes sociales como la “maldita lisiada”, aseguró que Thalía y Colunga eran novios durante las grabaciones de la telenovela, que se llevaron a cabo en 1995.

"En ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía, o sea les platico acá entre nos el chisme de lo que yo me acuerdo; eran novios y eran muy felices, muy, pero muy; se veían muy contentos, muy enamorados”, confesó la actriz de 38 años.

No obstante, Peniche reveló que “alguien” muy cercano a la actriz y cantante no estaba de acuerdo con esa relación. “El sobrino de Thalía la acompañaba mucho a grabar, Federico que también es actor, y Fede nos platicaba a mi mamá y a mí que su abuelita (Yolanda Miranda Mange) no quería a Fernando Colunga”.

Aunque cada artista continuó con su camino y ahora Thalía está casada con el productor musical Tommy Mottola, la revelación provocó gran impacto entre los incondicionales de la intérprete mexicana.