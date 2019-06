Revela Selena Gomez su descontento con Instagram

A pesar de que Selena Gomez es una da las artistas con más fanáticos en Instagram, la cantante reveló su descontento con la famosa red social.

Durante su participación en el programa ‘Live! With Kelly and Ryan’, la estrella estadounidense con más de 152 millones de seguidores en dicha plataforma digital, confesó:

Antes usaba muchísimo la red social hasta que se convirtió en algo poco saludable para mí. Creo que especialmente para la gente joven, incluyéndome a mí, pasarse tanto tiempo mirando qué dicen de ti en los comentarios es malo. A mí era algo que me estaba afectando mucho. Tanto que llegué a caer en una depresión porque me hacían sentir que no era buena o que tenía que odiar mi cuerpo”.