Revela Raul Araiza que le urge operarse y que sí le gustaría ser abuelo pronto

Ciudad de México.- Después de que en julio del año pasado, Raul Araiza fuera intervenido de emergencia a causa de una hernia, es el mismo conductor quien comparte la urgencia que tiene de regresar al quirófano, ahora debido a una molestia que le está afectando cada vez más.

“Me urge operarme el codo, mira que la espalda es mi tema, el codo, hijole, lo usas para todo... te lo juro... ya me infiltraron, ya me pusieron plasma... me acabo de pegar en el mismo lugar…”.

De la misma manera, el también actor dice estar consciente de las causas de su padecimiento y por eso la necesidad de la intervención.

“Se llama ‘golf elbow’ (codo de golfista) el dolor... te da aquí adentro, todo lo que es para adentro o aquí afuera... entonces me salió con el golf, ya sabes, estarle pegando con el golf… y pues ya, es de mi edad… yo creo que uno se va ma%&%& con el tiempo... es articulación... pero bueno, todos tenemos achaques, hasta que lo usas diario dices ‘como molesta.’ me urge”.

Por otro lado, Araiza de 56 años dice que está feliz por la buena convivencia que existe entre su actual pareja, Maria Amelia Aguilar, también colaboradora del matutino Hoy, y sus dos hijas, Camila y Roberta, incluso ya han pasado vacaciones todos juntos.

“Acabamos de viajar todos en diciembre por primera vez, se fueron mis hijas conmigo y también se fue obviamente María, la primera semana juntos los cuatro y la segunda con sus novios de mis hijas... como adultos muy padre la convivencia la verdad, como de grandes y ellas que se han llevado tan bien, me da mucho, mucho gusto...", reveló.

Finalmente, Raul confesó que sí le gustaría ser abuelo pronto y que incluso bromea del tema con su hijas de tan solo 23 y 21 años.

“Sí, yo feliz, yo les digo ‘pues ya... si metes la pata no pasa nada... y me dicen '¿que te pasa w...’. Y bueno, la mamá y yo, Fernanda, felices, pues imagínate ser abuelos...”, concluyó.