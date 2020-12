Revela Niurka Marcos que ya tuvo su primera experiencia sexual con una mujer del medio artístico

Ciudad de México.-Luego de que hace algunos meses Niurka Marcos confesara que no dudaría en tener relaciones sexuales con Angelina Jolie o Maribel Guardia, ahora la cubana sorprendió al revelar que ya tuvo su primer encuentro íntimo con una mujer.

“Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca, no llegó a mayores porque estaba bien ped&, dije no… ped& no… pero viví esa experiencia, me chupó la boca y dije wow… ¿no será que tenía la cachondería activada?”, dijo la ex de Juan Orosio en entrevista con el periodista Eden Dorantes.

Pese a que la vedette en primera instancia negó que se tratara de una mujer del medio artístico, posteriormente reveló que sí fue con una dama del espectáculo que vivió esta experiencia.

“Bueno, sí es el medio… me agarró de sorpresa, pero no voy a decir nada, primero porque no se dio, y segundo porque le tengo que pedir permiso, no vaya a ser, pobrecita ella, no tiene la culpa de que yo sea tan desinhibida, pero sí viví una experiencia lésbica y no me asustó, ni me desagradó”, remató.