Revela Nikkie Tutorials, gurú de belleza, que es transgénero y cimbra el Internet

ÁMSTERDAM, Países Bajos.- Una de las gurú de belleza más famosas del mundo y de YouTube, Nikkie Tutorials ha compartido a través de un emotivo video que ella era una mujer transgénero y que se sentía muy feliz de anunciar esta noticia en este 2020.

Nikkie de Jager, una Youtuber de Países Bajos, compartió la experiencia de su transisión por primera vez en Youtube para sus 12 millones de suscriptores en YouTube. En la publicación titulada “I AM COMING OUT” (Yo salgo del clóset), agradeció a su madre por siempre estar con ella y ser un gran apoyo a su persona como a su proyecto. “I love you mom” dijo en repetidas ocasiones.

De Jager se volvió famosa por sus maquillajes de gran cobertura y sus transformaciones siniguales. Asimismo, se hizo viral varias veces por realizar retos virales como 100 capaz de base, etc. También se convirtió en viral al trabajar con artistas como Jessie J y Lady Gaga así como con marcas de belleza como Too Faced donde también lanzó una línea de productos.

Asimismo, ella denunció en su video que varas personas querían chantajearla por filtrar la historia a las noticias, aclarando que, además de salir de clóset por esta razón, lo hacía para confesarlo bajo sus términos y condiciones asi como para ser una inspiración para sus jóvenes seguidores que aún están confusos sobre su sexualidad.

Para concluir, Nikkie aclaró que esta situación ya la había aclarado con su actual comprometido Dylan, quien en conjunto han hablado en privado y decidieron seguir con su relación lejos de la prensa y de las redes sociales. Asimismo declaró: “Sigo siendo yo. Sigo siendo Nikkie. Nada ha cambiado. La última cosa que quiero en mi vida es que ya no confíen en mí o me vean con otros ojos o que me miren de diferente manera o piensen que he cambiado”.