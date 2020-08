Revela Martha Julia cantidades que Salvador Ibarra le ha depositado a su hija

Ciudad de México.-Martha Julia y Salvador Ibarra continúan en una guerra de declaraciones, y luego de que el actor asegurara que su ex pareja solo quería hacerse la víctima porque había tenido algunos retrasos con el depósito de la pensión de la hija que procrearon en común, ahora es la actriz quien le responde.

“Yo hablé las cosas como son, me preguntaron cómo va tu caso en los juzgados, y yo dije ‘pues lamentablemente Salvador no está apoyando con la pensión hace dos meses’. Él dice que sí me deposita, sí me deposita, pero no dice cuánto, ese es el problema, que aquí la situación me hace ver como si yo fuera la mentirosa cuando estoy diciendo las cosas como son sin pretensión de perjudicar a nadie, simplemente contestando a las entrevistas como son”, dijo Martha Julia en entrevista para el programa De Primera Mano.

Posteriormente, Martha reveló el monto de la pensión y los atrasos que ha tenido el padre de su hija menor. “Su pensión es de 8 mil pesos, en un inicio era de 12 mil pesos, él apeló y la bajó a 8 mil pesos, y estuvo depositando los 8 mil pesos hasta que se empezó a atrasar, no tengo noción si fue de mayo empezó ya no a cumplir con los primeros siete días que es lo que está estipulado en la sentencia, empezó a pagarme como por el 27, ya a finales del mes… a partir de julio me depositó únicamente la mitad de la pensión, o sea 4 mil pesos, decía pensión julio 4 mil pesos, eso fue casi a finales del mes y sin mencionarme, ‘oye discúlpame, me voy a atrasar’, no tuve ninguna notificación ni nada. Y el mes de agosto igual”.

Acto seguido, la actriz subrayó que el reclamo del dinero no es por ella, es por su hija. “No estamos hablando de los millones, simplemente es una cuota que el juez consideró conforme a su trabajo, a sus ganancias y en lo que estamos de acuerdo, yo creo que aquí se trata de que los dos hablamos y todo se va a manejar en armonía, cuando alguien incumple, cuando alguien falla, obviamente vienen estas cosas que son inconformidades, que son por el bienestar de mi hija nada más, y lamentablemente eso se suscitó”.

Por último, la ex de Gabriel Soto desestimó negarle a la niña hablar con su padre, luego de que el actor denunciara públicamente que ella le prohibía comunicarse con él, y además señaló que su hija en ocasiones le ha dicho que no quiere ver a su padre.