Revela Margarita Gralia detalles de su estado de salud

Margarita Gralia dio detalles de su estado de salud, luego de que el pasado fin de semana revelara que tanto ella como su esposo Ariel Blanco dieron positivo a la prueba de covid-19.

La actriz argentina reconocida en México por más de tres décadas luego de su participación en telenovelas de TV Azteca como ‘Mirada de Mujer’, ‘Cuando Seas Mía’ y ‘Amor en custodia’, reveló en entrevista para el programa Ventaneando lo siguiente:

“Voy saliendo de esto, Ariel también un poquito más lento, le afectó un poco más, tocó más sus pulmones, pero de todas maneras esta todavía peleándola y bien, o sea cada día los resultados de laboratorio son un poco mejor cada día, así que pasito a pasito vamos saliendo”.

Acto seguido, contó las causas que la hicieron acudir a la clínica. “En el hospital estamos desde el lunes, va hacer hoy una semana, lunes en la noche, la verdad de que este virus se sabe poco y a veces el pensar que solo la fiebre o la tos seca son solo los síntomas es un error, nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos tos, yo solo tuve un solo día dolor de cabeza que fue el viernes previo a que me hospitalizaran. Tuve ese día un poco de dolor en la frente, como en los ojos, mucho cansancio y a pesar de tomar una pastilla para el dolor no se me quitaba, y como mucho cansancio, y Ariel con lo que empezó es con muy poco apetito no quería comer nada y le empezó a molestar un poco la garganta un día tuvo 37, que no es fiebre ni siquiera esa cantidad y como le acababan de hacer dos días antes un tratamiento una endodoncia dijeron que podía ser una reacción y con paracetamol se le quitó y otro día tuvo 37.3 es lo máximo que tuvo en los Sobre dónde se encontraban antes de ir al hospital, Gralia dijo: “Estábamos en nuestra casa en san Miguel, yo acababa de llegar a principios de mes de Argentina y haya todavía no había casos y hablé a México antes de llegar y tuve que tomar alguna precaución y el medico me dijo mira ustedes váyanse a su casa en San Miguel de Allende y aíslense porque esto se viene feo, tomen todas las precauciones de aislamiento y así hicimos nos fuimos un par de días antes de la internación”.

Por otra parte, la actriz reveló las medidas que tomó como empresaria. “No fui para nada al restaurante, ya lo había decidido, y de hecho estábamos evaluando, lo hablamos con mi gerente tomando la decisión que también se llevó a cabo la semana pasada de cerrarlo, en principio se cerró cuatro semanas, todo eso antes de las medidas que el gobierno impuso, quitamos la mitad de las mesas para que el público estuviera más aislado”.

De la misma manera, Margarita aseguró que su contagio no fue en si país natal, sino en México. “Yo no esperaba para nada el estar contagiados, de verdad fue sorpresivo. El contagio definitivamente fue en México que yo de Argentina regresé a principios de marzo y yo el primer síntoma lo tuve acá”.

Posteriormente, la estrella de telenovelas relató el momento de angustia que vivió con su marido. “Ariel se fue para abajo en dos días de una manera impresionante, sin apetito y sin energía sin querer comer nada una cosa rarísima y de pronto lo llama un médico de confianza y habla con él y escucho que Ariel le dice al médico ‘siento que estoy en mis ultimas horas’, yo me pegue un susto bárbaro, y entonces le digo al doctor ‘qué tiene’ y dice ‘háganle tal estudio de sangre’ y efectivamente hicimos ese estudio en San Miguel y eso arrojó que tiene infección que podía ser neumonía, cuando el medico vio ese resultado que estuvo en tres horas y vinieron a la casa. No fuimos al restaurante, ni anduvimos por la calle... y como había el tema del coronavirus nos vinimos para México. Ya habían contactado a un equipo de infectólogos”.

Finalmente, Margarita Gralia aseguró que por ahora se encuentran juntos y aislados en la misma habitación, donde esperan recuperar su salud en los próximos días.