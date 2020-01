Revela Lupillo Rivera por qué no puede quitarse el tatuaje de Belinda

El fugaz romance entre Lupillo Rivera y Belinda sigue dando de qué hablar hasta este momento, pues además de la sorpresa que causó este amorío entre los cantantes, lo que sigue estando en boca de todos es el enorme tatuaje que el hermano de Jenni Rivera se hizo en el brazo con el rostro de la artista.

Aunque Belinda nunca ha querido hablar de la relación sentimental que existió entre ambos, Lupillo confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda que lo suyo fue más que una aventura con la ojiverde y, por tal motivo, cumplirá hasta la última promesa que le hizo, la cual tiene que ver precisamente con el tatuaje.

“Yo tengo palabra, lo único que me voy a llevar de este mundo es mi palabra, voy a dejar una huella marcada. Yo a esta muchacha le prometí nunca borrármelo, le prometí que ahí se iba a quedar y pase lo que pase ahí tiene que quedarse”, reveló el cantante de música regional mexicana.

“Fue un tiempo feliz que pasamos tanto ella y yo y hasta ahí, así de fácil, como cualquier pareja. Ahí quedó y deseándonos cada quien lo mejor uno al otro”, añadió.

Por último, y pese a la gran decepción amorosa que vivió con la también actriz, Rivera aseguró que no ha perdido su fe en el amor. “Yo creo que si Dios quiere Dios me va a mandar a la mujer perfecta, Dios no se equivoca y la manda al preciso momento cuando debe mandarla, y pues hay que esperar, nada más”.

En los últimos días, Lupillo Rivera ha sido relacionado con la conductora Mónica Noguera, luego de enviarle un enorme ramo de rosas rosas al set donde labora como conductora.