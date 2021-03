Revela Luis Roberto Guzmán el motivo por el que no quiere ser padre

Ciudad de México.- Luis Roberto Guzmán se sincero en relación al tema de la paternidad y confesó que a estas alturas de su vida está convencido de no querer tener hijos.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el actor fue cuestionado sobre sus planes de tener descendencia, a lo que inmediatamente contestó: “No, no creo, definitivamente, no, no”.

Posteriormente, el actor de origen puertorriqueño defendió su postura y manifestó el motivo por el que ha descartado convertirse en padre.

“Aparte pues cada quién tiene su capacidad de decisión y su libertad para tomar sus propias decisiones y expresarse, pero en este caso yo si creo en que somos muchos, hay muchos estudios y está comprobado científicamente, entonces (hay) muchas bocas para comer, se afecta lo que pisamos”.

Por otra parte, el artista de 47 años confesó que ha tenido que lidiar un poco con la pandemia, pues tiene controlar sus emociones porque le cuesta estar en casa.

“Yo que soy una persona callejera, y que me fascina el ruido de la calle y que me fascinan las grandes ciudades, si ha sido muy interesante que no me coma la ansiedad dentro del propio hogar, aparentemente sin no tener nada qué hacer, ha sido un trabajo personal, psicológico y emocional en todo el sentido de la palabra”, finalizó.