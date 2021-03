Revela Lety Calderón cómo Juan Collado tomó la noticia de que tenía un hijo con Síndrome de Down

Ciudad de México.- Leticia Calderón siempre se ha mostrado como una madre fuerte y dedicada a sus dos hijos, y en especial a Luciano, un joven con Síndrome de Down que, de acuerdo a la actriz, sufrió complicaciones al nacer.

“Cuando nace Luciano lo primero que me dicen es que tenía 3 soplos en el corazón y que estaba luchando por vivir, y luego me dicen ‘tiene Síndrome de Down’. Como me dijeron primero que estaba luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera, que no se me muriera, o sea, yo quería salir del hospital con un bebé en brazos”, explicó Lety.

La estrella de las telenovelas aseguró en entrevista para el programa Suelta la Sopa que toda su vida quiso ser madre, pero cuando nació su hijo mayor, se enfrentó a situaciones muy adversas, por lo que hasta ahora agradece la forma en que Juan Collado la apoyó con su maternidad.

“Claro que me impactó la noticia, porque además de parte de Juan o de parte mía nunca había visto un antecedente de Síndrome de Down ni de nada. No tenía conocimiento, debo reconocer que había una gran ignorancia de mi parte, pero yo dije ‘yo quiero a mi hijo’, me acuerdo que le dije a Juan ‘si te quieres bajar del barco, bájate, la que quería tener un hijo soy yo’, y me dijo ‘yo también quería tener un hijo’”, contó la actriz.

A pesar de que Juan ya tenía dos hijos, Calderón dijo sentirse respaldada por el ahora esposo de Yadhira Carrillo. “Yo me sentí muy apoyada por él, me dijo ‘siempre voy a estar y es mi hijo y lo adoro’, luego luego contrató enfermeras, me dio todo su apoyo, viajábamos siempre con una enfermera, también para yo descansar”.

Sin embargo, con su segundo embarazo recibió otra fuerte noticia. “Cuando estaba embarazada de Luciano me hacen una prueba de sangre para saber si todo venía bien y en aquella ocasión salí yo negativo, eso quería decir que todo venía bien. Cuando me la hago con Carlo salió positivo y el doctor me dijo, ‘te tengo que hacer una prueba para saber qué clase de anormalidad tiene este bebé’ y le dije ‘no me tocas la panza’, porque había una probabilidad de aborto”.

Finalmente, Calderón manifestó que ella tomó la decisión de tenerlo sin siquiera consultarlo con Collado. “Le dije, yo quiero a este bebé como venga. Y ojalá sea Síndrome de Down, porque ya sé por dónde. Y no le dije a nadie, absolutamente a nadie”.