Revela Kate del Castillo que fue víctima de acoso sexual

Kate del Castillo confesó que ha sido víctima de acoso sexual en diversas ocasiones, pero a diferencia de otras famosas que señalan a los productores, ella manifestó que fueron sus propios colegas los que aprovechaban diversas situaciones para cometer este delito.

Luego del surgimiento del movimiento Me Too, que nació a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein, es que Kate manifestó que más allá de los ejecutivos de los proyectos en los que ha participado, han sido sus compañeros de set los que han intentado sobrepasarse con ella.

“Ah bueno, he tenido sobre todo con actores que se pasan de lanza siempre, cuando está corriendo la cámara que se quieren pasar de listos”, reveló la protagonista de La Reina del Sur en entrevista con el periodista Raúl de Molina.

“Qué flojera que como mujeres tengamos que defendernos incluso cuando estamos trabajando, incluso cuando estás entregando tu trabajo, es ya de verdad increíble”, agregó visiblemente molesta.

De la misma manera, Del Castillo no dudó en dejar claro que ella no ha sido victima de acoso de los productores con los que colaborado. “Nunca me ha pasado que me pidan algo a cambio de que me den un trabajo”.

Sin revelar los nombres de los artistas que intentaron sobrepasarse con ella, Kate del Castillo decidió darle vuelta a la página y aseguró que todo lo que ha pasado en su vida le ha servido para ser mejor actriz y mejor persona.