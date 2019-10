Revela Karla Sofía que aún vive con su esposa tras su cambio físico

Luego de que Karla Sofía revelara el duro proceso que vivió tras su cambio de sexo, mismo que lo llevó a tener problemas con su esposa, con quien se casó cuando aún era Carlos Gascón, tal parece que las cosas han cambiado a su favor.

Durante un evento en la ciudad de México, la actriz contó lo complicado que fue para su mujer aceptar su cambio físico. “Al principio fue muy difícil, costó mucho por ciertas cosas que yo había hecho, que no debía hacer, y también que aparte de lo que había hecho vengo con un cambio muy fuerte, aunque ella supiera de todo esto, pero si ha sido un proceso bastante complicado”.

No obstante, todo indica que el amor que se tienen ha podido más que cualquier cosa en su relación. “Ahora mismo estamos como una familia prácticamente normal, pero con algunas circunstancias que todavía nos impiden terminar de fusionarnos en esa historia”.

De la misma manera, confesó que, a pesar de las dificultades de este proceso, nunca se separó del todo de su esposa. “No he salido nunca realmente de mi casa, aunque fuera un mes, ahora mismo si somos de sofá y de películas y de cuidar a nuestra hija y cosas así”.

Finalmente, Karla Sofía no dudó en deshacerse en halagos para su pareja y confía en que su matrimonio siga más que estable. “Nos conocemos hace casi 30 años, he vivido más con ella que con mis padres, es una mujer que vale millones y yo la quiero con locura y ojalá las cosas se recuperen del todo, no sé lo que va a pasar”.