Revela Julio Preciado quién le donará un riñón

Julio Preciado se encuentra más que feliz, pues luego de darse a conocer que necesitaría un trasplante de riñón, ahora confirmó en entrevista para el programa Ventaneando que será su hija quien le donará este órgano para que pueda recuperar su salud.

“Mi hija será quien me done el riñón para que se terminen las especulaciones. Fue compatible al 100 por ciento y el tamaño del órgano es el adecuado”, aseguró el ex vocalista de la banda El Recodo.

De la misma manera, el cantante de música regional mexicana reveló que la operación se realizará en la ciudad de Guadalajara el próximo 13 de enero.

“Mis riñones trabajan en un 25 por ciento, o sea, que al momento del trasplante, no van a estar tan forzados. Es una de las ventajas que vamos a tener”, agregó.

Agradeciendo las muestras de cariño y oraciones de sus fanáticos, Preciado aseguró que se encuentra el momento adecuado para realizar este procedimiento quirúrgico, pues debido a su edad, su cuerpo aún está en buen estado.