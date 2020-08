Revela Juan Osorio la razón por la que le quitó el protagónico a Livia Brito

Ciudad de México.- Juan Osorio sorprendió al confirmar que la protagonista de su próxima telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” era Ariadne Díaz y no Livia Brito, quien enfrenta una demanda por golpear, junto con su novio, a un fotógrafo en Cancún.

A pesar de que semanas anteriores el productor se mostraba con la esperanza de que la cubana encabezara su proyecto, ahora enfrentó a los medios de comunicación y explicó el motivo que lo orilló a cambiar a Brito por Díaz.

“Yo estoy en contra de la violencia, de las expresiones no gratas, yo quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano, y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, inició Osorio.

Acto seguido, Juan manifestó que la decisión fue propia y sin la presión de otras personas. “Tengo que asumir la responsabilidad que, en este caso, la decisión fue mía, y no tuve más… afortunadamente tengo el apoyo de la empresa, y en ese momento cuando me senté con Livia, acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela”.

Por último, el productor reveló que los tiempos fueron uno de los motivos principales para tomar su decisión. “Creo mucho en ustedes, creo mucho en el público y creo que esta novela merece tener a la protagonista ideal. Ella tenía sus asuntos que resolver, y yo tenía que empezar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar, tengo a la protagonista ideal, Ariadne Díaz está vigente en la pantalla chica, regresa al género, regresa con una propuesta muy buena y estoy muy agradecido de que ella haya aceptado este reto, creo que Ariadne va a ser un gran personaje rodeada de grandes actores”.