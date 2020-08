Revela Humberto Zurita diferencias que tuvo con Ivonne Montero

Ciudad de México.-Humberto Zurita habló de sus diferencias con Ivonne Montero, luego de que la actriz diera a conocer que el histrión fue grosero y agresivo con ella cuando terminaron de grabar la telenovela “Secretos del Alma”.

Incómodo por las declaraciones de Montero, el viudo de Christian Bach explicó: “Yo soy una persona que pocas veces utilizo mi vida personal o mi trabajo en particular con un actor o lo que ocurra pues tras bambalinas, como para explotarlo y que me hagan una nota. Yo no soy así y me doy cuenta que hay personas que si son así...”.

Sin negar que tuvo algunas diferencias con su colega, Humberto agregó: “No tengo nada que decir al respecto en ese sentido, si ella no se sintió bien a mi lado, lo siento mucho. En algún momento pudimos haber tenido, no sé… diferencias. Yo nunca tuve un problema, a la mejor ella vivió un problema a mi lado que yo ni siquiera me di cuenta no…”.

Asimismo, durante la entrevista para el programa Sale el Sol, Zurita dio detalles del momento más incómodo que tuvo con Ivonne.

“Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero punto ¿no?... o sea, fue ese momento y ya, yo no... no tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, al contrario, la respeto mucho, como compañera que fuimos, no la he vuelto a ver nunca en mi vida…”, remató.