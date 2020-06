Revela Fernando del Solar que probablemente tuvo Covid-19

Ciudad de México.- El conductor Fernando del Solar confesó que luego de que a finales del año pasado tuviera una neumonía que puso en riesgo su vida, hoy no descarta la posibilidad de que ese padecimiento fuera en realidad Covid-19.

El también actor argentino aseguró en entrevista para el programa Sale el Sol que con el paso de los meses y tras conocerse más detalles de la enfermedad de coronavirus, es que ha podido llegar a esa conclusión.

“Como le dicen ahora, neumonía atípica… porque no teníamos bien el tema del coronavirus, ni los exámenes, ni nada de todo eso, es probable, no lo puedo asegurar, que esa neumonía atípica haya sido coronavirus, algo así, a finales del año pasado y por eso no daban bien como qué pudiera ser (mi enfermedad)… ellos nunca me lo plantearon así, nunca lo pregunté, pero también podría haber sido, no sabemos, ni lo sabremos”, contó.

Finalmente manifestó que ante la duda y sobre todo por las complicaciones que provoca esta pandemia, es que hasta este momento continúa tomando todas las medidas posibles para cuidar su salud.

“Mi sistema inmunológico está un poco suprimido, un poquito bajo, después de las cosas que he vivido y como baje mucho de peso… pues si tengo que tener cubrebocas la mayor parte del tiempo, lavarme bien las manos, tener cuidado con el contacto físico hasta con mis hijos, porque mis hijos están conmigo una semana sí, y una semana con la mamá (Ingrid Coronado), y bueno, ellos pueden venir con cualquier bichito, no solo coronavirus, pueden venir con cualquier cosa, entonces hay que tener cuidados extremos”, detalló.