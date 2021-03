Revela Fernando del Solar que fue víctima de acoso sexual en los inicios de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO. - Fernando del Solar, conductor mexicano de origen argentino, reveló a la prensa que al llegar a nuestro país vivió situaciones complicadas, pues no tenía oportunidades laborales y tuvo que aceptar trabajos de comerciales y pasarelas.

En esta transición hacia las telenovelas, Solar asegura que vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera, ya que fue sorprendido por un productor que le hizo “ciertas insinuaciones” a lo que el definió como acoso sexual y aseguró que “los hombres también viven esta situación, pero que es muy difícil hablar sobre el tema”.

Fue en una entrevista para el canal de Youtube de Michelle Rubalcava, dónde el ex conductor de “La Academia”, reveló que en varias ocasiones le ofrecieron tener relaciones íntimas con tal de que le dieran un papel en alguna novela, aunque su personaje tuviera poca aparición o protagonismo en la misma.

Sí, por supuesto y no sólo en México, en Argentina también, y con papeles menores y más chiquitos; es como una vez escuché a decir a una persona: “Es el sex business”. Y decía: No, no, no. Estás muy equivocado, nuestros papás se preocupaban por estas cosas, pero estas pasan en cualquier lugar”, detalló el actor.

Solar contó que uno como celebridad se da cuenta de quién está pensando en aceptar tales propuestas, pero que él no los juzga: “El tema son tus valores y que no los traiciones, si estás a favor de, adelante, yo no te voy a juzgar”, y concluyó afirmando que el no estaría dispuesto a aceptar eso.

El conductor continuó explicando que muchas celebridades se sienten con el miedo de que, si no aceptan, serán despedidos o excluidos de los proyectos, pero que “Si aceptas y luego lo quieres dejar”, estarían ante los mismos riesgos.

Puesto que “lo haces una vez y ya le vendiste tu alma al diablo” contó Solar.

Para finalizar con el tema durante la entrevista, Fernando aconsejó a los jóvenes que están por entrar al mundo del espectáculo o que están pasando por esta situación, diciendo:

“Lo platico porque muchas personas que están empezando se están enfrentando a situaciones como esta, están en cualquier trabajo, y está en cada uno decir que no y poner los límites correspondientes”, concluyó el conductor argentino.

Durante la entrevista también recordó cómo fue la llegada de sus hijos al mundo y su matrimonio con la actriz Ingrid Coronado, así como su batalla contra el cáncer de pulmón y las dificultades por las que ha tenido que pasar.