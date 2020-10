Revela Eugenio Derbez que Alessandra Rosaldo le pidió que deje de hablar de Victoria Ruffo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez reveló que su esposa Alessandra Rosaldo le pidió que deje de mencionar a su ex pareja Victoria Ruffo en sus entrevistas.

Durante una charla con la periodista Luz María Doria, al ser cuestionado sobre si Alessandra no se pone celosa cada vez que habla de su ex, Eugenio dijo: “Tienes razón, o sea Ale también ya me dice ‘¡por favor!, ya, ya, deja de mencionarla’”.

Posteriormente, Derbez explicó el motivo por el que no puede dejar de hablar de Victoria. “Yo lo hago porque soy muy bromista… también hay un dolor muy profundo de esa broma y esa risa… porque no creo que haya algo más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo… para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo”.

De la misma manera, Eugenio recordó que Ruffo le quitó la patria potestad de su hijo y no tenía manera de comunicarse con él para explicarle que no era por su culpa que no estaban juntos.

Tras esta reflexión, el actor y productor puntualizó que este tipo de bromas le ayudan a no recordar con tristeza y dolor la separación que tuvo con su hijo.