Revela Cristian Castro que ‘El Loco’ Valdés lo buscó cuando era niño

Ciudad de México.- Cristian Castro reapareció ante los medios de comunicación tras el deceso de Manuel “El Loco” Valdés, y durante la conferencia que ofreció para dar a conocer sus nuevos proyectos profesionales, también habló de la relación que mantuvo con su padre.

A pesar de que en los últimos días se ha mencionado que Cristian buscó a Don Manuel tras convertirse en padre y que a partir de ese momento fue que empezaron a tratarse, ahora el también hijo de Vero Castro reveló que “El Loco” intentó tener cercanía con él desde que era niño.

“Sé que me había… me buscó de chico, sé que me buscó también de joven, pero yo tuve miedo, sé que tenía ganas de ser mi papá, y bueno pues yo muy refugiado en mi mamá”, confesó el intérprete.

Previo a esta declaración, Cristian también dio a conocer el motivo por el que no quiso conocer a su padre en esa etapa de su vida.

“Le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo… de que no estuvo ahí y no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo o… no sabía bien qué posición yo tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí”, detalló.

Cabe señalar que con el paso de los años, Cristian y Don Manuel tuvieron una relación más cercana y pasaron momentos inolvidables, aunque en los últimos años de vida del longevo actor, el cantante solo hablaba esporádicamente con su padre.