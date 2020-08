Revela Consuelo Duval que enseñar el pecho con brasier le costó su matrimonio

Ciudad de México.- Consuelo Duval reveló que luego de que en un evento deportivo decidiera levantarse una playera como festejo por un triunfo de México, su ex marido le pidió el divorcio.

Tras la conmoción que provocó en redes sociales sus supuestas imágenes al desnudo, es que la conductora recordó este penoso momento con su ahora ex pareja.

“Mi divorcio en el 2012 me costó que enseñé el brasier en las Olimpiadas… en Londres, que dije ‘va a ganar México’, y ganó México, y me quité la playera… bueno, me costó el divorcio, me costó el matrimonio”, contó.

Posteriormente, Duval confesó que hace algunos años le ofrecieron una cantidad muy fuerte de dinero para posar sin ropa. “ya me había llegado antes, y si no acepté esa oferta… me ofrecieron 2 millones de pesos”.

Cabe señalar que, previo a esta declaración, la también actriz dejó en claro el motivo por el que nunca posaría desnuda. “Imagínate ver a la gente o a los amiguitos de mi hijo (que le digan) ‘¡ay qué bonita está tu mamá!’, pues no, mi cuerpo es bendito y es sagrado, y es precioso, pero no tengo ninguna razón para estarme encuerando delante de nadie…”, señaló.